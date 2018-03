Startup leta 2017 je bilo podjetje VIAR (na fotografiji). Zagonska podjetja, ki želijo sodelovati na izboru Start:up leta 2018, se morajo obvezno prijaviti v predselekcijski postopek, pa tudi na razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), v sklopu katerega lahko dobijo 54.000 evrov subvencije. Iniciativa Start up v sodelovanju s SPS in startup skupnostjo danes ob 13. uri v Tehnološkem parku Ljubljana pripravlja Forum 100-odstotni Start:up 2018. Na njem bodo predstavili aktualne programe za podporo, financiranje, mentorstvo in mednarodno mreženje zagonskih podjetij ter projekte ICO. Od 6. marca do 12. marca bo serija petih dogodkov, saj bodo ukrepe za podporo zagonskim podjetjem in pomen mreženja predstavili še v Mariboru, Novi Gorici, v Celje, Velenju in Kranju. Organizatorji za konferenco PODIM napovedujejo več kot 100 regijskih vlagateljev in 150 predstavnikov mednarodnih korporacij, PODIM Challenge pa so okrepili z 10 ključnimi partnerji in močnim mednarodnim programom povezovanja.