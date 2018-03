Zelo odvisno od posamezne blagovne znamke, ampak gledano generalno ostaja železni izbor bolj ali manj enak z manjšimi spremembami in modifikacijami. Popoln razcvet v razvoju so v zadnjih letih doživeli copati v teku po brezpotjih, ker tudi število tovrstnih tekačev eksponentno raste. Pojavil se je tudi povsem nov segment – vsaj kar se tiče specifike razvoja copat, t. i. mestni tek. Gre za hitrejši tek po mestu, poln sprememb smeri, izmikanja oviram, teka po stopnicah… temu primerno je prilagojen tudi tekaški copat, ki ima po navadi nižje težišče, manj blaženja, širši sprednji del, odličen oprijem…

Najpomembneje je, da najdemo sebi in svojemu teku najprimernejši copat. Kakovosten copat je narejen iz kakovostnih materialov, ki ne dražijo in ne žulijo ter odlično dihajo in se optimalno prilagajajo stopalu. Srednji del copata je po navadi narejen iz kakovostne pene, zračnih blazin ipd., ki dobro blažijo, ponuja stopalu stabilnost in vrača energijo, podplat je narejen iz kakovostne gume, ki daje dober oprijem v vseh vremenskih razmerah. Pomembno je, da nam copat ustreza na nogo in da je dovolj velik.

Po večini smo zelo dobro osveščeni, včasih celo preveč in na žalost v svojo škodo, kupujemo bolj kakovostne tekaške copate.

To pa je zgodba zase. Ženske po mojih izkušnjah velikokrat najprej pogledajo, kateri copati so jim všeč (barva, videz…), potem jih zanima, h kateri tekaški opravi se najbolj podajo, šele nato ugotavljamo primernost copata. Na žalost velikokrat videz premaga pomembnejše bistvo. Prav tako so ženske nagnjene h kupovanju premajhnih copat, ker se jim zdi neverjetno, da potrebujejo velikost 40, če pa že celo življenje nosijo čevlje 38. Včasih je treba veliko prepričevanja in argumentov, da se izbere prava velikost copat. Izkušenejše tekačice pa zelo dobro vedo, kateri copat in velikost sta najprimernejša.

Ker se žensko stopalo zelo razlikuje od moškega, je normalno, da so tudi tekaški copati temu prirejeni. Kot prvo se ženski copat prične z ožjo peto in se širi proti prednjem delu, medtem ko je moški copat po celotni dolžini širši. Prav tako so ženske zaradi širše medenice in večjega kota med prednjimi stegenskimi mišicami in patelo bolj nagnjene k pronaciji, kar pomeni, da je copat bolj podprt na notranjem delu.

Specifiko stopala lahko ugotovimo po obrabi starih športnih copat, v večjih specializiranih trgovinah ali oddelkih za tek, najboljše pa je, da se o tem posvetujete s strokovnjakom za tek. Žal si številni tekači zaradi želje po »več copata«, več tehnologij in priporočil prijateljev ali celo prodajalca, izberejo napačen copat, ki lahko zaradi specifike čez čas pripelje do poškodbe.

Preprosto zaradi različnih terenov, različnih vrst treninga (daljši, krajši ), predvsem pa zaradi samega ohranjanja kakovosti blaženja tekaškega copata.

To je odvisno od namembnosti copata, predvsem pa od samih materialov, iz katerih je copat narejen. V povprečju je to nekje pri 800 kilometrih, zlahka pa določeni materiali dosežejo tudi več, seveda je tudi odvisno od teže tekača.