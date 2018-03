Sistemsko samoponižanje nacionalke

Všeč mi je teorija, ki pravi, da časa ni. So le časovni krogi. Ko se po enem tednu vrneš v okvir slovenske domačijskosti, se v bistvu vrneš na izhodišče. Kot bi slišal star punkovski refren, nič se ne premakne naprej. To se najprej vidi na ekranih. Televizijskih. Eno stalno ponavljanje istega. Ne, to ni bolezen ali simptom. To je princip.