Res je, Karl se gre visoko politiko, ki je mi ne bomo kar tako razumeli. Kante, Patria itd. so bile za njega učna ura, ki so ga naredile visokega politika. Je bila na njegovih prstih kje marmelada, vas sprašujem. Ni je bilo in to pri meni šteje. Tako prijateljsko sedeti skupaj z zunanjim ministrom Rusije Sergejem Lavrovom tudi ni mačji kašelj.

V članku pišete o dosmrtnem mandatu. Ja, na žalost je tako, četudi smo upokojenci bliže vsemogočnemu, nam omogoča samo dosmrtni mandat.

Nam upokojencem ni vseeno, kaj se dogaja z državo, ki smo jo gradili, z mladimi, ki so naši otroci in vnuki, pa so brez služb, zato menim, da bi bil čas, da stranki DeSUS omogočimo mandat vladanja in potem vidimo, iz kakšnega testa sta moja DeSUS in naš Karl.

Vid Drašček, Vrhnika