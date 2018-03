Izris mansarde s pomočjo aplikacije na telefonu

Enostavna aplikacija za pametne telefone, s katero se oblikuje posamezen prostor in hkrati vizualizira pravi učinek dnevne svetlobe. Rezultat izrisa je simulacija prostora s pohištvom in okni v 360-stopinjski tehnologiji. Izris prejmete na svoj telefon in aplikacija ponuja možnost ogleda simulacije s pomočjo 3D očal. Narejena je z namenom, da uporabnik dodaja in odvzema okna v prostoru in si tako lažje predstavlja, kaj posamezno okno pomeni za prostor. Vse to zato, da se naredi prijetne in svetle bivalne prostore z dovolj naravne svetlobe. Kajti naravna svetloba je ključna za naše zdravje in delovanje. Aplikacijo pod imenom MyDaylight poiščite v AppStore ali v Trgovini GooglePlay in si jo prenesite. Nato pa samo sledite posameznim korakom. Nad rezultatom boste navdušeni. Pa še to: aplikacija je v slovenskem jeziku. Naj dodamo, da je ta aplikacija že druga v nizu uporabe VR tehnologije pri podjetju VELUX. Opisa obeh aplikaciji najdete tukaj.