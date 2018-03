Prejšnji teden je argentinska policija na ruskem veleposlaništvu zaplenila skoraj 400 kilogramov kokaina. Po informacijah argentinskih oblasti je skupina kriminalcev poskušala zlorabiti diplomatsko kurirsko službo ruskega veleposlaništva, da bi drogo pretihotapili v Evropo, predvsem v Rusijo in Nemčijo, kjer naj bi živel domnevni vodja tolpe.

Nemški tožilci so danes sporočili, da so 49-letnega Rusa aretirali v okviru mednarodne preiskave, ki jo je začela Moskva in da domnevajo, da je ustanovil kriminalno združbo z namenom tihotapljenja kokaina iz Argentine v Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prejšnji teden so v okviru policijske racije v Argentini aretirali dve osebi, v Rusiji pa tri. Drogo so našli v prizidku veleposlaništva, na črnem trgu pa je vredna okoli 50 milijonov evrov. Policijska preiskava je sicer trajala več kot leto dni. Začeli so jo, ko je ruski veleposlanik decembra 2016 odkril mamila.