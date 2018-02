Ključni igralec tekme je bil tokrat Dwayne Wade, ki je v končnici dosegel 15 od 17 košev Miamija, skupaj pa dosegel kar 27 točk. Wade je dosegel tudi odločilni koš pet sekund pred koncem tekme, nato je na nasprotni strani poskus za tri točke in preobrat zgrešil J.J. Redick. Pri Philadelphii je bil najbolj učinkovit Joel Embiid s 23 koši in osmimi skoki.

V zanimivi končnici je Philadelphia še 27 sekund pred koncem vodila za tri točke (97:100), Wade pa je najprej metal proste mete 3:3 in nato dosegel še odločilni koš.

Trener Miamija Eric Spoelstra je v izjavi za ameriške medije takoj po tekmi razkril, da je zamisel za zadnji napad, ko so načrtno naredili prekršek nad Benom Simmonsom, da bi lahko potem Wade prišel do zadnjega meta, dobil ob gledanju Dragića v slovenski reprezentanci.

Floridska vročica je po drugi zmagi po vrsti na osmem mestu v vzhodni konferenci, kar Dragiću in druščini še vedno zagotavlja nastop v končnici prvenstva. Miami ima 32 zmag in 29 porazov, sedmouvrščena Philadelphia enako število zmag kot Miami, vendar dva poraza manj. Devetouvrščeni Detroit ima štiri zmage manj od Miamija. Miami do konca rednega dela sezona čaka še 21 tekem.

Košarkarji Miamija imajo za počitek zdaj le en prost dan, nato na Florido prihaja Los Angeles Lakers.

Aktualni podprvaki lige NBA Cleveland Cavaliers so prišli do 36. zmage za tretje mesto na razpredelnici vzhodne konference. Konjeniki so na domačem parketu parketu premagali Brooklyn Nets s 129:123.

Ključni igralec Clevelanda je bil LeBron James, ki je vpisal še 12 trojni dvojček v sezoni oziroma kar 67. v karieri. James je prispeval 31 točk, 12 skokov in 11 podaj. James je postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki ima na svojem statističnem računu 30.000 točk, 8000 skokov in 8000 podaj.