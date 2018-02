Slovenski izgnanci, zaporniki, begunci, taboriščniki, delovni interniranci in tako imenovani ukradeni otroci so med vojno hudo trpeli. Umirali in životarili so daleč od doma, pogosto ločeni od družin, v nečloveških razmerah. Trpeli pa so tudi po osvoboditvi. Pričakali so jih požgane, porušene in izropane domačije, uničeni vinogradi, prazni hlevi, pogosto tudi nezaupanje oblasti. Ker so eksodus preživeli. Prepuščeni samim sebi, brez zadovoljive zdravstvene in psihosocialne pomoči, so prezgodaj umirali in še desetletja živeli v bedi, brez možnosti, da bi dobro poskrbeli vsaj za