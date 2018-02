Vsako obdobje korporativne kulture ima svoje značilne stavbe, projekte, s katerimi mogočna podjetja razkazujejo svojo korporativno ideologijo. Še pred nekaj desetletji so bile to velike betonske stolpnice, višje ko so bile, pomembnejše se je zdelo podjetje. Toda tehnološki velikani, ki krojijo sodobno družbo, imajo drugačen koncept stavb, kjer imajo svoje sedeže – to so, kot pravijo, stavbe, narejene za človeka, vse po vrsti z odprtim konceptom pisarn, množico dodatnih rekreativnih vsebin za zaposlene, predvsem pa imajo vse obsežne vrtove. Vrt, zelenje, sadovnjak – to je kazalnik, da je podjetje ta trenutek na vrhuncu svoje korporativne moči.

Applov park Applov sedež, imenovan Apple Park, v Cuperinu v Silicijevi dolini, je bil dokončan lani. Mnogi so go opisali kot vesoljsko plovilo z vrtom, ki spominja na stavbo Pentagona. Načrtoval ga je arhitekturni biro Normana Fostersa, idejo zanj pa je dal še Steve Jobs. Cena: 5 milijard dolarjev. Zakaj? Ker v stavbi, ki ima šest kilometrov steklenih površin, niti eno steklo ni ravno in ker je 80 odstotkov 60 hektarov velike posesti zasajene s 7000 drevesi. Da bi uslužbenci kar najhitreje lahko uživali v zeleni oazi sredi puščave, so sadili že velika odrasla drevesa, vso operacijo pa je nadzoroval arborist iz Stanforda. Vrt je zasnovan tako, da je na notranjem dvorišču urejen sadovnjak, v katerem so zasadili marelice, slive, češnje, jabolka in oljke, na sredi pa je umetno jezero. Zunanje parkovne površine so zasajene z avtohtonimi kalifornijskimi drevesi in grmovjem. Tako je Applov vrt postal konkurenca strešnemu vrtu, ki ga ima na terasi svojega sedeža urejen Facebook. Njihovo stavbo v Menlo Parku je načrtoval Frank Gehry. Strešni vrt je mišljen kot popolni srečevalni prostor zaposlenih, kjer se lahko odpočijejo, a imajo tudi sestanke. Na strešnem vrtu je 90 odstotkov avtohtonih rastlin, med katerimi jih je večina zimzelenih, med njimi pa vodi trikilometrska zavita sprehajalna pot. Vrt je v dveh letih, odkar obstaja, že postal točka, kjer med migracijami počivajo ptice, zaposleni pa redno objavljajo fotografije svojih pohajkovanj po strešnem parku.