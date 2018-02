Predsednik države Borut Pahor bo najverjetneje za namestnika predsednika komisije za preprečevanje korupcije (KPK) državnemu zboru predlagal Uroša Novaka. Ta je bil nazadnje zaposlen pri Slovenskih železnicah, pred tem pa je bil vodja preiskovalno-analitskega oddelka v sektorju za nadzor na generalnem davčnem uradu. Pahor naj bi ukaz o njegovem imenovanju podpisal po javni predstavitvi.

Sendelbach odstopil od kandidature

Kot je znano, je izbirna komisija predsedniku Pahorju predlagala v imenovanje tri kandidate, in sicer Mirjam Dular, Uroša Novaka ter Sandija Sendelbacha. Ker se je Sendelbach prijavil že na prejšnji poziv predsednika države, ki pa nazadnje ni prinesel imenovanja namestnika predsednika KPK, je bilo njegovo imenovanje ob drugem razpisu manj verjetno. Ko se je izjalovil prvi javni poziv, je namreč predsednik Pahor pojasnil, da Sendelbach (tako kot druga dva kandidata v ožjem izboru) izpolnjuje formalne pogoje za nastop funkcije, vendar je od kandidatov pričakoval nekaj več, zato ni imenoval nikogar, in nazadnje razpis ponovil. Na položaju namestnika predsednika KPK si Pahor želi osebo z avtoriteto, integriteto, osebnim ugledom in seveda strokovnjaka. »Postaviti želimo standard osebnosti, ki bo merilo za prihodnji senat,« je poudaril, saj se navsezadnje odloča o kandidatu oziroma kandidatki za namestnika predsednika za naslednjih pet let.

Te dni je, kot je poročal spletni portal Siol.net, Sendelbach od svoje kandidature odstopil. Dejal je, da je ponovno poslušal razloge predsednika države o tem, zakaj na prvem spodletelem razpisu ni imenoval nikogar, ter se nato odločil, da vendarle ni pravi kandidat, poroča portal.