Besede odvetnika Velimirja Cugmasa, da sodba njegovemu klientu, nekdanjemu ekonomu mariborske nadškofije Mirku Krašovcu, zagotovo ne bo obstala, so se lani, ko je Vrhovno sodišče razveljavilo že drugo sodbo, potem, ko je bila ena že razveljavljena, izkazale za preroške. Cugmas je na sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti in z njo uspel. Krašovcu, ki je bil na prvem sojenju obsojen na dve leti zapora, na ponovljenem decembra 2015 pa na štiri leta zapora, pa so zato lani tudi preklicali prestajanje vikend zaporne kazni v mariborskem zaporu Rogoza, ki jo je začel prestajati junija lani.

Lažne listine in gradbene situacije Vrhovno sodišče je odločilo, da se zadeva vrne v novo sojenje na celjsko okrožno sodišče pred popolnoma spremenjeni senat. Temu v ponovljenem sojenju predseduje sodnica Cvetka Posilovič, medtem, ko ostaja obtožnica Krašovcu po vsebini nespremenjena. Le, da je namesto specializiranega državnega tožilca Stanislava Pintarja zdaj v vlogi specializirane tožilke Renata Vodnjov. Ta Krašovcu še vedno očita napeljevanje k poslovni goljufiji Dragice Marinič, nekdanje direktorice Betnava in Antona Ekarta, tedanjega vodjo investicij v Betnavi, ki sta za obnovo dvorca Betnava pridobila 1,77 milijona evrov evropskih sredstev. A neupravičeno, saj naj bi ministrstvu za gospodarstvo pri tem predložila lažne listine in gradbene situacije, ki so se nanašale na opravljeno delo in porabo gradbenega materiala. O tem je prepričano tožilstvo, medtem, ko je vrhovno sodišče ugotavljalo, da je zaključek o listinah z lažno vsebino posplošen, prav tako ni jasno pojasnjen sam naklep obtoženega.