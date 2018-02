Potem ko je padel zastor nad zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu, bo znova oživelo klubsko dogajanje na evropskih ledenih ploskvah. Moštva prehajajo v odločilno fazo tekmovanj, saj so pred vrati vznemirljivi boji v končnicah. V najmočnejših ligah bodo dvorane na vrhuncu zime znova polne do vrha, med slovenskimi ljubitelji hokeja pa največ pozornosti pritegnejo nastopi Jesenic in Olimpije v alpski ligi.

Slovenska predstavnika sta bila v tem drugoligaškem tekmovanju nazadnje dejavna pred slabim mesecem dni. Čeprav je Olimpijo v Pjongčangu predstavljal le Andrej Hebar, jeseniški hokejisti pa sploh niso imeli svojega olimpijca, sta bila slovenska kluba v času zimskega športnega festivala v Južni Koreji brez tekmovalnih obveznosti. Medtem ko sta se pripravljala na odločilni del sezone, so konkurenti iz Avstrije in Italije odigrali nekaj manjkajočih tekem za dopolnitev lestvice pred zadnjimi tremi krogi v rednem delu tekmovanja. Četrtfinalno vstopnico so si doslej zagotovili Asiago, Rittner, Jesenice, Feldkirch in Pustertal, v boju za preostala tri prosta mesta pa najbolje kaže Olimpiji, podružničnemu moštvu iz Salzburga in Sterzingu. Vseh neznank bo konec najkasneje v soboto, ko bodo klubi odigrali zadnji krog rednega dela. Četrtfinale na štiri zmage bodo v alpski ligi začeli natanko čez teden dni, vodilna trojica pa bo izbirala tekmece med klubi, ki se bodo uvrstili od petega do osmega mesta.

Nasprotnika bodo zagotovo izbrali tudi sedaj tretjeuvrščeni Jeseničani, a izbira verjetno ne bo prav velika, saj kaže, da bosta imela višje postavljena Asiago in Rittner prednost pri izboru. Če se položaj vodilne osmerice po koncu rednega dela ne bo spremenil, bi Jesenicam od štirih možnih nasprotnikov (Pustertal, Olimpija, Salzburg 2 in Sterzing) v prvem krogu končnice najbolj ustrezala prav Olimpija, s katero imajo v tej sezoni izrazito pozitiven izkupiček. Potem ko so v začetku septembra gladko dobili finale slovenskega pokala, so v alpski ligi na šestih medsebojnih tekmah slavili kar petkrat. Železarji imajo resda poln izkupiček proti Pustertalu, a so se s tem italijanskim klubom pomerili le dvakrat. S Salzburgom so si Jeseničani razdelili plen (v zmagah 2:2), s Sterzingom pa so se pred današnjim obračunom v Podmežakli doslej pomerili le enkrat v gosteh in vpisali zmago z zadetkom razlike.

Četrtfinale med Jesenicami in Olimpijo v alpski ligi bi napolnil obe dvorani, dvignil zanimanje za hokej in potisnil enega od slovenskih klubov v polfinale. Navsezadnje je bil glavni argument podpornikov vstopa Olimpije v alpsko ligo ravno povečanje števila derbijev z Jesenicami, ki imajo ne glede na stanje v obeh klubih že zaradi bogate tradicije poseben čar. Serija tekem med slovenskima tekmecema v četrtfinalu bi bila pravšnji izziv tudi za Olimpijo, ki je dosedanje derbije izgubljala v nizu tudi zaradi ponesrečenega vodenja s klopi. Novi ljubljanski trener Jure Vnuk je imel med enomesečnim premorom dovolj časa za spoznavanje slačilnice in pripravo na sklepni del sezone. Olimpija ta teden s potrditvijo četrtfinala proti slabšim nasprotnikom (Cortina, Zell am See in KAC 2) ne bi smela imeti težav, večji naboj bodo prav gotovo ponudile prihajajoče tekme, ko bo šlo na izpadanje. Slovenska kluba po koncu mednarodne sezone čaka še preizkus v finalu državnega prvenstva.