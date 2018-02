V drugih italijanskih mestih, med drugim v Trstu, so prav tako potekala zborovanja drugih skrajno desnih skupin, ponekod je prihajalo tudi do spopadov s policijo in protestniki skrajne levice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potem ko so v preteklih tednih protesti v Italiji vodili do več spopadov, so sicer varnostne sile danes poskrbele za poostreno varnost.

Pred katedralo na glavnem trgu v Milanu se je pod vodstvom predsednika desne Lige Mattea Salvinija zbralo po podatkih policije med 15.000 in 20.000 protestnikov, po podatkih Lige pa 50.000. »Najprej Italijani,« je izpostavil Salvini v govoru pred množico ter napadel migracije in vodjo leve sredine na volitvah Mattea Renzija.

Obljubil je, da si bo njegova stranka prizadevala predvsem za starejše ljudi, ki »so prisiljeni brskati po škatlah, ki jih odvržejo trgovine«, delavce in majhne trgovce. Zatrdil je, da Italijani nimajo več ne pravic, ne dela in da ne morejo sprejeti vseh, »ki pridejo iz tujine in nato storijo kazniva dejanja«.