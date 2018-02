Ivo Visković: Je Slovenija otoplila hrvaško-srbske odnose?

Stara šala pravi, da če greš mimo skupine ljudi in jim zaželiš dober dan ter se jih polovica vpraša »kaj je hotel s tem reči«, druga polovica pa »zakaj je to rekel ravno meni«, potem so to brez dvoma diplomati. Povedano drugače, diplomati ne verjamejo v naključja in iščejo ozadja vsake izjave ali dejanja, pa naj bosta še tako banalna.