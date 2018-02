Ob tem je pri strokovnjakih za protokol (ali vsaj prek spletnega brskalnika) pozabil preveriti, kaj natanko imajo organizatorji gala prireditev v mislih, ko naznanjajo »black tie« dogodek. Namesto v smokingu in z metuljčkom sta jo Lisec in Mahnič k Melanii mahnila v suknjiču in s črno kravato, se na družbenih omrežjih pohvalila s selfijem iz Washingtona in v hipu postala tarči posmeha domače spletne javnosti.

Leto dni po gala škandalu je nesrečni Lisec spet na tapeti, tokrat zaradi tvita o izboru popevk na strankarskih prireditvah . »Vse najboljše, @strankaSDS! Eni pojejo Internacionalo, mi Čebelar Lojzeta Slaka in Avsenikovo Na Golici. Ker smo v Sloveniji,« je poslanec v soboto pospremil fotografijo s strankinega praznovanja 29-letnice obstoja. Nenaklonjeni tvitarji so ga takoj opozorili, da kljub domoljubju ne zna uporabljati tožilnika, in ga provocirali, kje neki naj poiščejo besedilo Avsenikove priljubljene polke, ko je vendarle znano, da ga sploh nima. »Ploskaj. Žvižgaj. Mrmraj…. Vse boljše kot pa Internacionala. Sicer pa levim radikalnim ni nič prav,« je med drugim odgovarjal vznemirjeni Lisec, ki na družbenih omrežjih res nima sreče, živci pa mu očitno tudi hitro popustijo.

Ali kot bi rekel tisti desničarski francoski predsednik v eni svojih zgodovinskih misli: nekdo očitno rad zamudi priložnost, da bi bil kdajpakdaj tiho.

N.N.