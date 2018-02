Jazbec je zaslišanje pred glasovanjem začel s predstavitvijo svojega dosedanjega dela in pojasnjevanjem, kako so v bitki s krizo v Sloveniji leta 2013 reševali davkoplačevalski denar in zagotavljali finančno stabilnost. Slovenski primer naj bi pokazal, kako drag je pozen odziv. Vprašanja med zaslišanjem so se nanašala predvsem na izkušnje z dosedanjim reševanjem bank v Evropski uniji, spopadanje z bankami, ki so »prevelike, da bi propadle«, govora pa je bilo tudi o posledicah brexita na bančni sektor.

Glavno vlogo v postopku ima sicer Evropska komisija, ki je minuli teden tudi predlagala imenovanje Jazbeca za člana in direktorja enotnega odbora za reševanje bank, enega osrednjih organov v sklopu bančne unije. Pred tem je že dobila iz Evropskega parlamenta povratne informacije o ožjem seznamu kandidatov, ki ga je pripravila decembra. V parlamentu je Jazbec po neuradnih informacijah tudi že opravil neuradno zaslišanje, preden je komisija predlagala njegovo imenovanje.