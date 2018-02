Šestindvajsetletni Američan Kenworthy je bil v nedeljo v snežnem parku 12., na naslovnice pa se je uvrstil zaradi poljuba s svojim partnerjem. Poljub so mediji označili za mejnik v zgodovini iger, posnetek pa je množično zaokrožil tudi po družbenih omrežjih.

Kenworthy je na twitterju ob fotografiji poljuba zapisal, da se ni zavedal, da so kamere ujele trenutek, a da je zelo vesel, da so ga. Pripisal je, da kot otrok ni nikoli sanjal, da bi lahko videl poljub med moškima na televiziji z olimpijskih iger. »Ljubezen je ljubezen,« je dodal.

Didn't realize this moment was being filmed yesterday but I'm so happy that it was. My childhood self would never have dreamed of seeing a gay kiss on TV at the Olympics but for the first time ever a kid watching at home CAN! Love is love is love. pic.twitter.com/8t0zHjgDg8