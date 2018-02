Strokovna komisija v sestavi etnologov dr. Janeza Bogataja (FF) in dr. Aleša Gačnika (Turistica), mag. Helene Cvikl (direktorice Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor), mednarodnega 'best-selling' avtorja in profesorja zgodovine umetnosti dr. Noaha Charneya in lastnice LjubljanaNjam, Ive Gruden, ki se osredotoča na kulinarične ture, je avtorica in predavateljica. Komisija je pripravila preliminarni izbor restavracij, pravila in kriterije za izbor in določila seznam restavracij, ki jih je predala v glasovanje v Chef in Foodies Akademijo: v sestavi chefi iz izbranih restavracij prib. 300 kuharskih strokovnjakov, novinarji, kritiki, blogerji, strokovnjaki in ljubitelji s področja enogastronomije, številni vinarji, sommelierji in predstavniki različnih panožnih združenj. Tudi javnost bo izbirala med naborom restavracijami (tretji nivo - glasovanje se je začelo 9. 2. 2018). Glasovi javnosti štejejo 25% končne ocene.

Člani komisije so izbirali na podlagi naslednjih kriterijev:

– Restavracija mora obratovati najmanj eno leto. Restavracije, ki so se odprle v letu 2016, bodo lahko kandidirale šele za leto 2018.

– Hrana in pijača (raznovrstnost, kakovost sestavin, prezentacija jedi, skladnost okusov, inovativnost ter primerno spajanje hrane in pijače)

– Storitev (pozdrav, postrežba, način priporočanja hrane in pijače ter znanje strežnega osebja)

– Na osnovi tega se je oblikovala skupna ocena “splošnega zadovoljstva” ob obisku restavracije.

Družba Dnevnik je partner v nacionalnem izboru najboljših slovenskih restavracij The Slovenia Restaurant Awards.