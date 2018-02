V podjetju Sportradar med drugimi zaposlijo certifikacijskega inženirja, ki bo odgovoren za certificiranje programskih rešitev strank in za integracijo Sportradarjevih storitev znotraj različnih programskih platform. Prijave v angleškem jeziku sprejemajo na sportradar.jacando.com/si/en/job/ZvLruuJT, kjer so našteti osnovni pogoji za uspešno prijavo na razpis.

Izbranemu kandidatu/kandidatki Sportradar nudi zaposlitev za nedoločen čas s trimesečnim preizkusnim obdobjem, sproščeno delovno okolje sestavljeno iz strokovnjakov s področja športnih podatkov in športnega stavništva, možnost dodatnega internega izobraževanja ter profesionalnega razvoja, konkurenčno plačilo (na podlagi izkušenj in delovne uspešnosti), sodelovanje s kolegi s celega sveta, delo z napredno tehnološko opremo pri reševanju tehničnih izzivov, možnost za delo in profesionalni razvoj v stimulativnem in hitro rastočem mednarodnem podjetju.

Sportradar je bil kot Klika ustanovljen leta 2003 kot moderen laboratorij za razvoj programske opreme, ki še posebej poudarja razvoj novih revolucionarnih tehnologij ter izvaja moderne, na uporabnika naravnane zasnove izdelka. S predanostjo kakovosti in odlično uporabniško izkušnjo so kmalu postali vodilna družba za razvoj programske opreme v območju, ki dela za nekatere izmed najboljših strank v srednji Evropi. Od leta 2012 je družba del skupine Sportradar – vodilnega ponudnika podatkovnih storitev, povezanih s športom in stavami. »Smo prava mednarodna organizacija, saj zaposlujemo več kot 1.600 oseb na več kot 30 lokacijah po svetu, od tega 120 v naši IT pisarni v Ljubljani. Našo hitro rast spodbujajo tehnološke inovacije ter poglobljeno razumevanje poslovnih potreb naših strank. Zavezani smo k izvajanju odličnih storitev, kakovosti in zanesljivosti, zaradi česar smo zanesljiv partner več kot 800 gospodarskih družb v več kot 80 državah. Zavzemamo edinstven položaj na stičišču športa, medijev in stav,« poudarjajo v gazeli. Več o slovenski pisarni podjetja Sportradar: sportradar.com/ljubljana.