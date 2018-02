Njihove naloge bodo projektiranje in konstruiranje izdelkov, formuliranje poslovno tehničnih zahtev, določitev konstrukcijskih značilnosti novih izdelkov, priprava tehnične dokumentacije ter vodenje izdelave vzorcev, prototipov in preizkusov.

Kandidati naj bodo univerzitetni diplomirani inženirji strojništva oz. magistri inženirji strojništva, znati morajo aktivno angleško ter poznati poznavati sisteme kakovosti v avtomobilski industriji.

Z izbranim kandidatom oz. kandidatko bodo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom ali za določen čas usposabljanja za delo z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Prijave sprejemajo do 9. marca 2018 po e-pošti: si.kadri@si.mahle.com.

»Sodelavcem skozi redna srečanja in raznolike programe usposabljanja zagotavljamo številne možnosti osebne rasti in razvoja na individualni ravni. Uspešno dolgoročno sodelovanje s sodelavci je del našega poslanstva, zato cenimo učinkovitost, uspeh pa vedno primerno nagradimo in delovne naloge prilagajamo različnim obdobjem vašega življenja,« zatrjujejo v Mahle Letriki. Skupina MAHLE je vodilni mednarodni dobavitelj v avtomobilski industriji. Z našimi izdelki za motorje z notranjim zgorevanjem in njihovimi perifernimi deli kot tudi rešitvami za električna vozila naslavljamo vse ključne izzive, povezane s tehnologijo pogonskih sistemov in klimatskih naprav. Danes inovativne izdelke izdeluje okrog 75.000 zaposlenih na 170 proizvodnih lokacijah in v 16 razvojno raziskovalnih centrih. Nenehno izboljšujemo obstoječe tehnologije, razvijamo nove tehnološke koncepte in postavljamo standarde. MAHLE izdelki so vgrajeni že v vsakem drugem vozilu. V Sloveniji smo prisotni z družbo MAHLE Electric Drives, ki je priznani proizvajalec alternatorjev, zaganjalnikov in električnih pogonov za kmetijsko in gradbeno mehanizacijo, logistično in transportno opremo ter industrijska in komercialna vozila.