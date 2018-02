Selitev dogajanja iz mestnih središč na obrobje, kjer so običajno trgovski centri, pozna veliko slovenskih mest. Kranj se še vedno sooča z več kot 50 praznimi trgovinami v ožjem mestnem jedru, v katerem že leta manjka tudi tržnica. Čeprav je bilo v mesto vloženega precej denarja za komunalno prenovo in različna dogajanja (poletno gledališče ipd.), občina pa tudi z nadomestilom najemnin skuša pritegniti trgovce in podjetnike, rezultat še ni ustrezen. Zato so se s posebno akcijo spomnili otrok, ki enkrat na teden popoldne lahko obiščejo mesto in se tam igrajo. Mestna občina Kranj je pripravila največje otroško igrišče na prostem, zagotavljajo.

Mala Tijana Zindovič, ki je z mamico prišla iz Šorlijevega naselja, je bila nad dogajanjem več kot navdušena. Zaradi pustnega časa so prav vsi otroci namreč dobili še velik krof. »Meni se zdi prav, da se v mestu nekaj dogaja, otroci pa se radi igrajo družabne igre in tudi trampolin je priljubljen,« pa je dejal Srečko Jenšterle z Zlatega polja. »Odziv je kar dober, ponujamo povečane igre, kot je na primer človek ne jezi se, in podobno,« je povedal Igor Sukur, eden od tistih, ki so skrbeli za dogajanje.

Veliko reklame, malo…

»Tole je ena sama reklama, otrok pa malo. Hvala je eno, dejansko umiranje mestnega središča pa drugo,« pa je bil kritičen pisatelj in založnik Matjaž Chvatal, ki je ob ogledu otroškega igranja opozoril, da osrednje ulice izgubljajo utrip, ker odhajajo tudi podjetniki in trgovci, ki so dolgo vztrajali v mestnem jedru. Zatika pa se tudi v Zavodu za turizem in kulturo Kranj, ki ga vodi Tomaž Štefe. Svet zavoda namreč za letos ni želel potrditi predlaganega programa oziroma so se po besedah mestne svetnice Barbare Gunčar odločili, da je treba tudi najbolj obiskanim dogodkom, kot je poletna Kranjska noč, dati več vsebine. »Zdi se, da vodstvo zavoda ob dokaj povečanem proračunu premalo naredi za to, da bi se Kranj spreminjal na bolje,« ugotavlja Gunčarjeva.

Otroci, s starši, dedki in babicami povabljeni v mestno jedro, lahko v prihodnosti ohranijo navado, da obiščejo mestno središče, ki je lepo urejeno, a s premalo utripa, ki ga prinesejo različne dejavnosti. Nedavno so se podjetniki in stanovalci jezili nad novo prometno ureditvijo, zanikrna tržnica pa ostaja ena od neizpolnjenih obljub dosedanjih županov s sedanjim Boštjanom Trilarjem vred.