Po ocenah IEA naj bi letos povpraševanje po surovi nafti znašalo 1,4 milijona sodčkov na dan. Predhodno oceno za leto 2018 so popravili navzgor za 100.000 sodčkov na dan, kot glavni razlog za revizijo pa navajajo popravljeno oceno svetovne gospodarske rasti Mednarodnega denarnega sklada (IMF) za letošnje in prihodnje leto. Kljub temu pa IEA opozarja, da bi lahko ponudba že letos rasla hitreje od povpraševanja, kar bi svetovni naftni trg ponovno vrglo iz ravnotežja. Skoraj dve leti trajajočemu dogovoru med članicami naftnega kartela OPEC in Rusijo o omejitvi rasti proizvodnje je v zadnjih mesecih uspelo približati svetovne zaloge nafte petletnemu povprečju in tako s trga odpraviti skoraj vso presežno ponudbo zadnjih let. Na relativno uravnoteženost naftnega trga se je pozitivno odzvala tudi cena surove nafte, ki se je povzpela na raven 70 dolarjev za sod. Z okrevanjem cene pa so (na negodovanje OPEC in Rusov) začeli okrevati tudi ameriški nekonvencionalni proizvajalci surove nafte, ki so bili v preteklih letih zaradi cenovne vojne z OPEC skoraj že na kolenih. Hitrost okrevanja naftne industrije v ZDA je presenetila domala vse analitike. Rast proizvodnje v ZDA naj bi že letos zadostila svetovni rasti povpraševanja, že danes pa so ZDA s svojo proizvodnjo presegle proizvodnjo Savdske Arabije (ki kot največja članica OPEC beleži največjo omejitev proizvodnje), do konca leta pa bi lahko z več kot 11 milijoni sodčkov dnevne proizvodnje na prvem mestu presegle Rusijo. Polni učinek rasti v ZDA je trenutno zamegljen zaradi ekonomske krize v Venezueli, ki je skoraj popolnoma ohromila večino proizvodnih zmogljivosti v državi (januarska proizvodnja je približno 400.000 sodčkov nižja kot lani). Kaj kmalu bomo lahko priča ponovnemu porušenju krhkega ravnotežja na naftnih trgih in ponovitvi scenarija zadnjih let.