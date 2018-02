»Divjega lovca so v parku napadli levi. Pohrustali so skoraj celotno truplo, pustili so zgolj glavo in nekaj manjših delov telesa,« je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil predstavnik lokalne policije Moatshe Ngoepe. Policija zaenkrat še ni ugotovila identitete žrtve, so pa ob truplu našli nabito puško in naboje, je poročal južnoafriški portal Eyewitness News.

V zadnjih letih je v provinci Limpopo na severu države vse več divjih lovcev na leve, saj nekatere dele njihovih teles uporabljajo v tradicionalni medicini tako v Afriki kot ponekod drugod po svetu. Kosti levov, kakor tudi nekateri drugi deli telesa, so izjemno iskani tudi v jugovzhodni Aziji. Zadnji izmed odmevnejših napadov se je pripetil januarja lani, ko so v Limpopu našli tri zastrupljene leve, ki so jim lovci odsekali tačke in glave.

Pri divjih lovcih so zaradi izjemnega povpraševanja na Kitajskem, v Vietnamu in drugod po Aziji izjemno priljubljeni tudi nosorogi. Njihovi rogovi naj bi namreč imeli veliko zdravilno moč.