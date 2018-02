Kot so sporočili s policije, je moški varil nosilec vžigalnika mine, kar je povzročilo eksplozijo. Kovinski delci so ga tako hudo poškodovali, da je umrl na kraju eksplozije.

Moški je po ugotovitvah kriminalistov sicer zbiral orožje iz obdobja druge svetovne vojne.

Kriminalistom so danes pri delu pomagali tudi bombni tehniki specialne enote policije, ki so zavarovali dele neeksplodiranih sredstev, ki so lahko še vedno nevarni. Na primernem kraju so eksplozivno telo uničili, so še sporočili s PU Novo mesto.