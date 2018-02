Kdo ima vtetovirano »Leonardo ve vse«?

Leta 2016 sta dva igralca stavila, kdo bo dobil oskarja za glavno moško vlogo. Kdor bi izgubil stavo, bi si moral vtetovirati tetovažo, ki bi jo izbral zmagovalec. Stavila sta Tom Hardy in Leonardo DiCaprio, soigralca v filmu Povratnik. Hardy je trdil, da Leonardo ne bo dobil oskarja. A ga je. Zato bi si moral tetovirati napis »Leo knows all« (Leo ve vse). Kmalu po oskarjih so ga spraševali, kdaj se bo tetoviral, a se je izgovarjal, da je Leonardova pisava zelo nečitljiva in zato čaka, da bo prijatelj stavek napisal z lepimi črkami.