Na predpraznično sredo zvečer so bili policisti obveščeni o ropu v Veliki Pirešici. Kot je povedala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, so štirje zamaskirani neznanci, trije moški in ena ženska, nekaj po 20. uri prišli do ene od stanovanjskih hiš.

»Ko jim je lastnica odprla vrata, so nasilno vstopili v stanovanjsko hišo, ranili psa in z orožjem zagrozili stanovalcem ter od njih zahtevali denar. Ko so dobili tako denar kot tudi zlatnino, so pobegnili,« je povedala Trbulinova. Rop naj bi se zgodil v eni od hiš naselju v Veliki Pirešici, levo od glavne ceste, ki vodi proti Velenju, na območju občine Žalec, kjer živijo bolje situirane družine, mnoge hiše pa so tudi ograjene. Nič nenavadnega torej, da sosedje o tem dogodku, ko smo poizvedovali o njem, niso vedeli povedati ničesar. Ker naj tudi ne bi nič slišali. Razumljivo, saj naj bi se vse dogajalo za štirimi stenami, saj so neznanci stopili v hišo takoj, ko je lastnica odprla vrata. In se najprej spravili na nedolžnega domačega psa, ki so ga ranili s strelnim orožjem. S tem so zagotovo nagnali strah v kosti preostalim stanovalcem. Policisti in kriminalisti brutalni rop, kakršni so na Celjskem, na srečo, redki, temeljito preiskujejo.