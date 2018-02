Nihče od nas na dolgi rok ne more živeti od klobase in šunke. Zdi se mi, da je bila tukaj bolj mišljena pripomba o domači hrani v primerjavi s praški, ki jih prodajajo na kilograme v raznih trgovinah s športno prehrano. Vsekakor bi moje vprašanje temu športniku bilo: Ste pomislili, kaj bi šele lahko dosegli z optimalno prehrano? Ni namreč malo zvezd svetovnega športa, ki so s prehranskimi spremembami svojo kariero ponesli na naslednjo stopnjo ali pa si jo znatno podaljšali, denimo Novak Đoković.

Seveda. Tako kot pri vseh ljudeh je tudi pri športnikih hrana bistvenega pomena za zdravje, dobro počutje in zadostne zaloge energije za opravljanje dnevnih dejavnosti. Pri športnikih je kakovostna prehrana še pomembnejša, saj so pri njih tako energijske potrebe kot tudi potrebe po določenih mikrohranilih povečane.

Športniki morajo biti posebno pozorni na to, da imajo redne dnevne obroke, iz katerih dobijo dovolj makrohranil – kakovostnih beljakovin, ogljikovih hidratov in zdravih maščob za zagotavljanje optimalne energije ter koncentracije glukoze v krvi. Poleg makrohranil morajo biti pozorni tudi na zadosten vnos mikrohranil (vitaminov in mineralov), ki sodelujejo v vseh telesnih procesih, od metabolizma do pravilnega delovanja imunskega sistema in obnove telesa po naporih. Pomemben je tudi zadosten vnos vode, saj se z vadbo poveča metabolizem, med naporom prihaja tudi do izhlapevanja vode iz telesa.

Prehrana športnika v osnovi sledi bistvenim smernicam zdrave prehrane. Razlikuje se predvsem v tem, da je prehranski režim pred treningom, med njim in po njem ali tekmi spremenjen. Medtem ko je ključni cilj obroka pred treningom zagotoviti dovolj energije, zadostne zaloge glikogena v jetrih, ter preprečevati padce glukoze v krvi med naporom, je cilj prehrane po naporu predvsem zagotoviti regeneracijo ter nadomestiti izgubljene zaloge glikogena, vode in elektrolitov. Seveda so ti obroki zelo odvisni od vrste športa, načina treningov… V primeru vzdržljivostnih športov je treba zagotavljati optimalno raven glukoze v krvi tudi s prehrano med naporom. V primeru športov, ki zahtevajo nizko telesno težo, na primer gimnastika, ples, smučarski skoki, se zahtevajo nizki energijski vnosi, ki za sabo pogosto potegnejo nezadostne vnose vitaminov in mineralov, zato mora biti tu hrana spet drugače prilagojena. Kot vidimo, mora biti prehrana športnika prilagojena predvsem posamezniku. Upoštevati moramo vrsto športa, intenzivnost treningov, posebne prehranske potrebe in ne nazadnje tudi starost ter telesno zgradbo športnika.

V zimskem času pri športnikih pogosto prihaja do padcev odpornosti. Ti so pogosto povezani z zmanjšanim vnosom vitaminov in mineralov v telo, saj pozimi jemo manj svežega, lokalno pridelanega sadja in zelenjave, več smo v zaprtih prostorih. Pri športnikih se to še hitreje opazi, saj telesna aktivnost potrebe po vitaminih in mineralih še poveča. Zaradi tega je v tem času še posebno pomembno, da v prehrano vključimo čim več zelenjave in sadja, bogatih z vitamini, minerali in antioksidanti, ki pomagajo okrepiti delovanje našega imunskega sistema.

Tudi glede tega je moj odgovor odvisen od tega, s kakšnim športom se rekreativec ukvarja, kako intenzivno in kakšna je njegova prehrana. Ljudje, ki gredo nekajkrat na teden teč ali za eno uro v telovadnico, prehranskih dodatkov ne potrebujejo. Energijsko bogata raznolika prehrana zadostuje, da se telo regenerira po takih aktivnostih. Z različno kombinacijo živil lahko enostavno povečamo biološko vrednost obroka (rastlinske in živalske beljakovine se denimo med seboj dopolnjujejo, ogljikovi hidrati v obroku zmanjšajo razgradnjo beljakovin…), zato pri beljakovinah ni treba pojesti na kilograme mesa in jajc, da dobimo zadosten vnos. Ni nam treba takoj posegati po beljakovinskih praških, saj prevelik vnos beljakovin obremeni presnovo in delovanje ledvic, poveča izločanje kalcija… Pomembneje je, da v prehrano vključimo kakovostne beljakovine, ki jih lahko organizem učinkovito absorbira. Beljakovinski praški se svetujejo le takrat, ko športnik priporočljivega vnosa beljakovin ne more zagotoviti s kakovostno raznoliko prehrano. Tudi drugi prehranski dodatki, ki jih športniki pogosto uporabljajo (kreatin, L-karnitin, MCT-maščobe), imajo svoje pozitivne in negativne lastnosti, dolgotrajni učinki uživanja teh še niso raziskani, številne raziskave navajajo škodljive dolgotrajne učinke, zato jih rekreativcem ne bi priporočala.

Za hitro regeneracijo je treba po naporu čim prej nadomestiti zaloge glikogena. Te nadomestimo z vnosom ogljikovih hidratov, najbolje tistih z visokim glikemičnim indeksom. Tem dodajmo tudi beljakovine. Pri dolgotrajnih naporih je treba nadomeščati tudi elektrolite (natrij in kalij) ter vodo. Takoj po naporu so najboljši tekoči obroki, saj ti pomagajo tudi proti dehidraciji.

Raziskave kažejo, da že petodstotna dehidracija pri športniku zmanjša njegove zmogljivosti za kar 30 odstotkov. Pri povprečno aktivnem človeku priporočamo 1,5 do 2 litra vode na dan, pri športnikih pa so te potrebe povečane, saj se voda izgublja z znojem, pospeši se metabolizem. Pri aktivnostih, ki trajajo do ene ure, za nadomestilo izgubljene tekočine zadostuje voda, medtem ko je za daljšo vadbo priporočljivo dodati tudi elektrolite ter ogljikove hidrate. Dve uri pred vadbo se priporoča okoli pol litra vode, če vadba ne traja več kot eno uro. Če je vadba dolgotrajnejša, je priporočljivo tej vodi dodati tudi elektrolite in ogljikove hidrate. Med vadbo je priporočljivo zaužiti od 1,5 decilitra do 3 decilitre vode na vsakih 20 minut, odvisno od zunanje temperature in vrste športa. Po vadbi je priporočljivo zaužiti približno 1 do 1,5 litra vode na vsak kilogram izgubljene telesne teže. Športnikom se zato priporoča, da se pred vadbo in po njej stehtajo.