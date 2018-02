Člen 69 v slovenski ustavi določa, da je mogoče lastninsko pravico na nepremičnini odvzeti ali omejiti proti nadomestilu v naravi ali odškodnini in pod pogoji, ki jih določa zakon, vendar le v javno korist. »Da bi država lahko nekoga razlastila le zato, da bi nekomu drugemu to zemljo dala za gradnjo neke tovarne, to zagotovo ne more biti primarni namen razlastitve,« je nedvoumen strokovnjak za upravno pravo, odvetnik Aleksij Mužina. Kajti razlastitev je po njegovih besedah dejanje, ki ga država izvede zaradi izvajanja državnih nalog, torej za potrebe šolstva,