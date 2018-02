Kot so sporočili iz podjetja, ki je doslej delovalo pod imenom SportyFi, so danes v Barceloni postavili nov mejnik v sponzoriranju vrhunskega športa. »Postalo je namreč prvo podjetje iz Slovenije v zadnjem desetletju, ki je podpisalo sponzorsko pogodbo s klubom elitne peterice najboljših nogometnih lig sveta,« so v sporočilu za javnost zapisali pri omenjenem podjetju.

Sponzorska pogodba, ki sta jo na sedežu kluba v Barceloni podpisalaMarko Filej in Simon Žgavec, soustanovitelja družbe SportyCo, s podpredsednikom EspanyolaCarlosom Garcio Pontom, med drugim vključuje tudi pojavljanje imena podjetja na dresih in oglasnih panojih španskega prvoligaša na vseh uradnih tekmah do konca letošnje sezone.

Kot pravijo, so klubske obveznosti iz pogodbe začele veljati z dnem podpisa, »kar je za prepoznavnost mladega podjetja z globalno usmeritvijo še posebej pomembno, saj Espanyol že v nedeljo na sodobnem domačem stadionu El Prat igra katalonski derbi španske lige z Barcelono.«

SportyCo je sicer platforma, plod slovenskega znanja, ki bo mladim športnikom po vsem svetu omogočala, da lažje pridobijo finančna sredstva v ključnih fazah svoje kariere.

»Decentraliziran športni investicijski ekosistem želi odstraniti ovire, ki nadarjenim športnikom onemogočajo razvoj nadaljnje kariere, obenem pa hoče 1,3 milijarde dolarjev veliko športno industrijo odpreti malim investitorjem. Z revolucionarnim modelom financiranja bo SportyCo odprl novo poglavje v športni industriji in demokratiziral investicije v športu. Sama platforma se že testira, povsem pa bo zaživela do konca marca letos,« pojasnjujejo pri podjetju.

V javni prodaji ob koncu leta 2017 je SportyCo (takrat še SportyFi) zbral več kot pet milijonov dolarjev sredstev, vrednost podjetja pa je januarja 2018 na kripto-borzah že presegla 30 milijonov dolarjev.

Po podatkih podjetja pri razvoju platforme sodeluje precej znanih imen tako iz sveta športa, kot iz sveta kripto-podjetij, med drugim nogometni zvezdniki Ronaldinho, Savo Milošević in Roberto Carlos, ki je pred kratkim postal vodja mednarodnega sodelovanja s športniki, pa tudi smučarski skakalec Noriaki Kasai in drugi.