»V noči erotičnega filma se poklanjamo zgodovini nekoč erotičnega in še danes legendarnega Kina Sloga ter posebnemu poglavju filmske dediščine, kinematografski erotiki v vsej raznolikosti njenih filmskih govoric,« so zapisali pri Kinodvoru, kjer filmski večer v znamenju erotike oglašujejo tudi kot »valentinovo predigro«.

Sensuela in Radoživa Lola

Večer bo ob 19. uri uvedel poslednji film velemojstra finske klasične melodrame Teuva Tulia in njegova Sensuela (1973). Ob koncu 2. svetovne vojne se Laponka Laila usodno zaljubi v modrookega nacističnega pilota Hansa, ki v njej prebudi kipeče strasti. Pri Kinodvoru so film označili za enega »najbolj čudno prismuknjenih vrhuncev seksploatacijskega filma vseh časov«.

Utelešenje dekliške drznosti je Radoživa Lola italijanskega režiserja Tinta Brassa iz leta 1998. Dogajanje je postavljeno na italijansko podeželje v 50. leta prejšnjega stoletja, kjer Lola, ki ji vaščani pravijo Monella (Pobalinka), na vse pretege skuša zapeljati svojega zaročenca, pekovskega vajenca Masetta.

»Vrhovni poet italijanske erotike Tinto Brass daje duška svojemu igrivemu voajerizmu v mehkoerotični komediji Monella. Nostalgični napevi, romantične podobe podeželja, radoživa in razuzdana mladost ter dekliška drznost so v mehkem fokusu Brassove očarljive in slastne hvalnice življenju,« so navedli pri Kinodvoru.