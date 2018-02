Mednarodni olimpijski komite (Mok) je lani suspendiral 43 ruskih športnikov, ki naj bi zaradi sistemskega dopinga v Rusiji in manipulacij z dopinškimi vzorci imeli korist na domačih olimpijskih igrah v Sočiju 2014. Med njimi so bili tudi olimpijski prvak v smučarskem teku Aleksander Legkov, olimpijski prvak v skeletonu Aleksander Tretjakov in olimpijski prvak v bobu Aleksander Zubkov. V začetku lanskega decembra je Mok prepovedal nastop Rusiji na prihajajočih igrah v Pjongčangu, kasneje pa nekaterim nekaznovanim športnikom dovolil nastop pod nevtralno olimpijsko zastavo.

V začetku januarja letos so vsi suspendirani ruski športniki (razen tekmovalca v bobu Maksima Belugina) vložili pritožbo na Mednarodno športno razsodišče v Lozani, ki je podalo razsodbo: 28 športnikom se prekliče dosmrtni suspenz nastopanja na olimpijskih igrah, 11 športnikom se dosmrtni suspenz skrajša le na olimpijske igre v Južni Koreji, o odločitvi treh pa bo razsodišče odločalo šele po letošnjih olimpijskih igrah. V poročilu Casa piše, da dokazi Moka pri vseh ruskih športnikih, ki so se pritožili na arbitražo, niso imeli enake teže. Za osemindvajseterico naj bi bili dokazi o manipulaciji dopinga nezadostni, za dodatnih enajst pa, da so dokazi proti njim ustrezni, a so jim kazen kljub temu skrajšali. Svoje zadovoljstvo nad odločitvijo so izrazili tudi v ruski vladi. »Veseli in zadovoljni smo, da je končno zmagala pravica. Odločitev Casa je dokaz, da so naši športniki čisti,« je za agencijo Interfax povedal ruski minister za šport Pavel Kolobkov.

Mok vztraja pri svojem Toda pri Mednarodnem olimpijskem komiteju se z odločitvijo niso sprijaznili. V sporočilu za javnost so zapisali, da ostajajo pri svoji prvotni odločitvi – po suspenzu Rusije in njihovega nacionalnega olimpijskega komiteja bodo lahko v Pjongčangu nastopili zgolj tisti ruski športniki, ki so na seznamu Moka za nastop, in da odprava prepovedi še ne pomeni avtomatično tudi olimpijskega nastopa v Južni Koreji. Ob tem so izrazili zadovoljstvo, da je Cas potrdil kazni za enajst ruskih športnikov zaradi manipulacije z njihovimi odvzetimi vzorci, a obžalujejo, da tega Cas ni upošteval tudi pri preostalih 28 primerih. Dodali so še, da bodo podrobno analizirali posamezne odločitve športnega razsodišča v Lozani, obenem pa se bojijo, da bi lahko današnja odločitev imela resne posledice v boju proti dopingu v športu.

Neposrednega vpliva na igre ne bo Ker je bila odločitev sprejeta tik pred začetkom zimskih olimpijskih iger, se pojavlja vprašanje, kako bo celotno dogajanje vplivalo na športnike v Južni Koreji. Direktor slovenske protidopinške organizacije Jani Dvoršak meni, da velikega vpliva ne bo. »Današnja odločitev Casa na letošnje olimpijske igre nima neposrednega vpliva, saj Rusija formalno na igrah še vedno ne bo nastopila. Nastopili bodo zgolj ruski olimpijski športniki. Gre pa vsekakor za zelo pomemben korak predvsem v pravnem spremljanju teh protidopinških kršitev in za nadaljnje pravne postopke. Nedvomno je pomembno, da so odločitve sprejete z ustreznimi dokaznimi postopki,« je za Dnevnik povedal Dvoršak. Za dodatna pojasnila smo se obrnili tudi na prvega moža Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdana Gabrovca, ki pa v današnjem telefonskem pogovoru zgodaj popoldne še ni vedel, kakšno odločitev je sprejel Cas in o čem ga sprašujemo. Za nekaj kratkih odgovorov smo zato prosili Blaža Perka, vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na OKS, ki je že v Južni Koreji. »Gre za zahtevno tehnično in pravno vprašanje, ki ga težko komentiram, saj ne poznam vseh podrobnosti. Očitno gre za dva različna pristopa, zato so ugotovitve Casa drugačne kot ugotovitve Mednarodnega olimpijskega komiteja. Treba bo počakati še nekaj dni, kako se bodo stvari odvijale. Tu v Koreji neuradno že potekajo sestanki predstavnikov Moka, ki se bodo odločili, kako naprej,« je povedal Perko. Cas v svojem poročilu še poudarja, da njihova naloga ni bila odločanje, ali je Rusija leta 2014 med domačimi igrami izvajala sistemski doping in manipuliranje z odvzetimi vzorci ali ne, temveč zgolj odločanje o zbranih dokazih proti vsakemu posameznem športniku posebej. Zato še vedno obstaja možnost, da Mok nekatere športnike povabi na igre v Pjongčang, a najverjetneje pod olimpijsko in ne rusko zastavo. Težavo pa predstavlja tudi časovna stiska, saj so vsi roki za prijave na igre že mimo, zato je težko pričakovati, da bo kateri izmed oproščenih športnikov tudi dejansko nastopil v Pjongčangu.