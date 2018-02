Neznana ženska ima črne ravne lase, ki segajo do ramen, oblečena pa je bila v črno jakno. Policisti opozarjajo, da taki drzni tatiči in tatice skoraj vedno za žrtve izberejo starejše občane, delujejo pa dopoldne, v skupinah ali sami. »Kadar delujejo v skupini, vas eden s preusmerjanjem pozornosti poskuša zvabiti stran od doma. V pogovoru z vami pogosto sprašujejo za pot, poizvedujejo, ali ste sami doma, sprašujejo po odpadnem železu, ponujajo razne storitve in podobno. Drugi medtem vstopi v vaš dom in izvede tatvino. Kadar delujejo sami, pa vam najpogosteje prodajajo stvari, na primer prte, pižame, ali ponujajo storitve in servise ter poskušajo vstopiti v hišo ali stanovanje. Po domovih kradejo denar, zlatnino in vrednejše predmete,« je pojasnil Bojan Kos s PU Kranj. Da bi se izognili tveganju, neznancev zato ne spuščajte v stanovanje ali hišo, razen kadar ste dogovorjeni, in varujte svojo lastnino. pk