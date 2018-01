Kot je za nemško tiskovno agencijo dpa pojasnil tožilec Hans Ihrman, gre za tako hud zločin, da ga je mogoče kaznovati le z najstrožjo možno kaznijo po švedski zakonodaji.

Tožilstvo verjame, da je skušal obtoženi zasejati strah med Švedi ter švedske oblasti prisiliti, da končajo sodelovanje v mednarodni misiji urjenja vojakov za boj proti skrajni skupini Islamska država (IS) v Iraku. Napad naj bi načrtoval več mesecev. Bil je privrženec IS in ji je pred napadom prisegel zvestobo, vendar pa IS nikoli ni prevzela odgovornosti za njegov napad.