Prepoved zaračunavanja nadomestil velja za vse kartice, ne pa za dvige na bankomatih

V Banki Slovenije so opozorili na napačne informacije v medijih glede prepovedi zaračunavanja nadomestil za plačila s kreditnimi in plačilnimi karticami. Kot so poudarili, prepoved velja za vse kartice, ki jih potrošnikom v Sloveniji izdajajo ponudniki plačilnih storitev, torej tudi za denimo Paypal, American Express in Diners Club.