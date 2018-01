Prejšnji teden smo poročali o policijski akciji sredi vasi Sava v litijski občini in o vonju po konoplji, ki se je širil iz večje obnovljene hiše. Policija je bila takrat še skopa s podatki, danes pa so na novomeški policijski upravi vendarle potrdili ugibanja krajanov. V dveh hišah na območju Litije so odkrili prirejene prostore za gojenje konoplje z vsemi potrebnimi pripomočki. A to je le delček celotne zgodbe. Akcija v Litiji je bila le ena od mnogih v več mesecev trajajoči preiskavi, katere izplen je deset ovadenih osumljencev iz Novega mesta in trije iz Ljubljane, starih od 30 do 54 let (med njimi tudi dve ženski), zasegli pa so večje količine prepovedanih drog, od kokaina in heroina do ekstazija in konoplje. Zasežena droga bi na trgu dosegla vrednost okoli 300.000 evrov, je povedal vodja novomeških kriminalistov France Božičnik.

Kriminalisti so predlani na območju dolenjske prestolnice zaznali povečano ulično prodajo kokaina in ga nekaj malega tudi zasegli. S klasičnimi policijskimi metodami so identificirali dobavitelje in prodajalce ter dognali, da na Dolenjskem deluje dobro organizirana kriminalna združba. Maja lani so začeli »pravo« akcijo, usmerjalo jo je novomeško tožilstvo. S pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov jim je uspelo razkrinkati prodajalce kokaina in konoplje pa tudi njihovo hierarhično povezanost v združbi. Glavni dobavitelj kokaina je bil 40-letni Ljubljančan. Dve leti starejši Novomeščan je pri njem kupoval drogo in jo preprodajal someščanoma, starima 32 in 42 let, ki sta si na območju Novega mesta in okolice ter Posavja ustvarila široko mrežo odjemalcev; enega odjemalca sta imela tudi na Hrvaškem.

Deset osumljencev so pridržali, pred preiskovalnega sodnika pa so privedli osmerico. Po zaslišanju jih je šest ostalo v priporu, kjer se bo najverjetneje znašel tudi 42-leti Novomeščan, ki je še v tujini. Večino osumljencev je policija v preteklosti že obravnavala zaradi kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami in premoženjskimi kaznivimi dejanji, nekateri so bili tudi obsojeni.

Tokrat lovili »večje ribe«

Dvainštiridesetletni Novomeščan je imel na območju Litije v najemu dve hiši s pripadajočimi gospodarskimi poslopji, v njih pa preurejene prostore za gojenje konoplje. Tam so bivali in skrbeli za »laboratorij« njegovi trije podrejeni, konopljo so gojili tudi v najetem stanovanju sredi Novega mesta. Kriminalisti so pregledali petnajst stanovanjskih objektov in osem vozil, v njih pa odkrili in zasegli 830 gramov kokaina, 350 gramov heroina, 122 tablet ekstazija ter 1452 sadik konoplje, iz katere bi lahko pridelali okoli 50 kilogramov posušene konoplje.

»V tej operaciji smo se bolj osredotočili na tiste, ki v večjih količinah dobavljajo drogo na ulice. S samimi uličnimi preprodajalci se nismo veliko ukvarjali,« je dejal Božičnik. Če upoštevamo, da se cena za gram kokaina giblje okoli 100 evrov, manj kot gram pa se po ugotovitvah policije ni naročal, kvečjemu več, so bili odjemalci nedvomno premožnejši meščani. Tudi osumljenci, med katerimi sta bila zgolj dva redno zaposlena, so s preprodajami precej lagodno živeli, se vozili v boljših avtomobilih, najemali hiše in stanovanja ter se dogovarjali o nakupu nepremičnin.