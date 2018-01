Kmalu zatem je Trump na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu z izjavami o pospešku pri rasti ameriškega gospodarstva in posledično močnejšem zelencu poskrbel za to, da se je tečaj dolarja glede na evro znova spustil pod mejo 1,25. Da gre ameriškemu gospodarstvu dobro, so sredi tedna potrdili anketni indeksi prihodnje proizvodne in storitvene aktivnosti za januar. Ankete namreč kažejo na krepitev novih naročil v zasebnem sektorju, pri čemer je bilo izboljšanje v proizvodnem sektorju prav na račun šibkejšega dolarja drugo najhitrejše po marcu 2015. Hkrati se nadaljuje ustvarjanje novih delovnih mest, kar ob nizki stopnji brezposelnosti tudi v ZDA prispeva h krepitvi inflacije.

Kako dobro gre trenutno ameriškemu in globalnemu gospodarstvu nasploh, je pretekli teden ob objavi rezultatov za zadnje lansko četrtletje potrdila ameriška družba Caterpillar, ki velja za pokazatelja globalne gospodarske slike. Prodaja njihovih rumeno obarvanih strojev, ki se med drugim uporabljajo pri gradnji in tako dobro kažejo na obseg investicij v gospodarstvu, je v zadnjih treh mesecih preteklega leta najbolj porasla vse od leta 2011. V družbi so hkrati napovedali višje dobičke, kot jih za leto 2018 pričakujejo analitiki, in to še brez upoštevanja morebitnih Trumpovih infrastrukturnih projektov.

Rezultati družb za zadnje četrtletje leta 2017 potrjujejo pozitiven moment v globalnem gospodarstvu. Tako ne čudi, da je tudi Mednarodni denarni sklad pretekli teden dvignil napoved globalne gospodarske rasti na najvišjo v zadnjih sedmih letih.