Bronasta olimpijka iz Sočija Vesna Fabjan je na Tirolskem v svoji paradni disciplini dobila igro stotink v četrtfinalu, v polfinalu izgubila, a je po letu dni (Toblah) znova med elitno deseterico v smučarskem teku. »Škoda za te stotinke in veliki finale. V zadnjih dneh sem bila kar precej nervozna in pod stresom zaradi vseh dogodkov okoli mene. Tudi tokrat se nisem počutila ravno najbolje, a sem kljub temu dobila potrditev, da sem zraven,« je Vesna Fabjan dobro izkoristila na njene odlike pisano traso. Katja Višnar je v tej disciplini znova tako visoko po treh letih in mesecu. Odličen podatek za sprint v Koreji, ki bo v klasičnem slogu. »Močna sem, a še vedno delam taktične napake. Sem pa zelo vesela, da je forma tam, kjer mora biti dva tedna pred olimpijskimi igrami,« je bila zadovoljna Katja Višnar.

Ob Čebaškovi (22. mesto), ki ji vedno zmanjka le kanček, in Mihu Šimencu (32. mesto), ki je v sprintu za las zgrešil trideseterico, je bila glede na potencial v ospredju Anamarija Lampič. V sprintu je izpadla v polfinalu proti vsem trem z zmagovalnega odra. Dvanajsto mesto na 10 kilometrov drsalno s skupinskim startom je dosežek kariere v tej disciplini. »Nimam besed. Znova sem presenetila sama sebe. Vsak teden presenečam. V vsak klanec sem se držala najboljših, čeprav sem začela v ozadju. Želela sem biti zraven in končno mi je uspelo tudi na drsalni razdalji. Dokazala sem, da sem sposobna. Ko me je v soboto Van der Graaffova taktično zmedla, sem se pač še nekaj naučila. Upam, da se bo trend nadaljeval tudi februarja,« je žarela 22-letna Anamarija Lampič. Njen dosežek je potrditev, da je prva po Petri Majdič, ki je konkurenčna v vseh slogih in na vseh razdaljah. Na zadnjih štirih tekmah je bila varovanka Stefana Saracca, v katerega ima popolno zaupanje, tudi najboljša mlada tekačica U-23.

Zadnja tekma pred olimpijskimi igrami je odločila tudi o zapolnitvi dodatne kvote, ki jo je zaradi kanček boljših preteklih dosežkov in delno izpolnjene norme v internem dvoboju z Leo Einfalt dobila tekačica SK Ihan Manca Slabanja. Na zadnji tekmi je bila za mesto in sedem sekund hitrejša od Einfaltove.