Med storitvami, ki jih uporabniki tradicionalno v največjem obsegu opravijo na poštnih okencih, se je število pisemskih pošiljk v zadnjih enajstih letih zmanjšalo za 32 odstotkov, še višji je padec univerzalne poštne storitve (52 odstotkov). Obseg plačnih storitev pa se je med letoma 2006 in 2017 zmanjšal celo za 63 odstotkov, so za STA pojasnili na Pošti Slovenije.

Spremenjenim okoliščinam se prilagajajo tudi tako, da v skladu s svojo strategijo optimizirajo poštno omrežje z uvajanjem t. i. pogodbenih pošt ter v manjši meri z zmanjševanjem števila pošt. »Kljub temu še naprej ohranjamo ustrezno dostopnost poštnega omrežja za uporabnike in predpisano kakovost univerzalne poštne storitve vsem prebivalcem v Sloveniji, kot nam nalagata zakon o poštnih storitvah in splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve,« so poudarili.