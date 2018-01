V požaru je umrla 30-letna Nigerijka, poškodovani pa sta še dve ženski, besede predstavnika kalabrijskih oblasti Michela di Barija povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Ognjeni zublji so uničili okoli 200 barak in šotorov. Tamkajšnje oblasti so evakuirale prebivalce naselja in jim zdaj iščejo nadomestno nastanitev.

Lokalne oblasti so pojasnile, da požari v tem barakarskem naselju sicer niso redkost. Prebivalci namreč za kuhanje in ogrevanje uporabljajo plinske gorilnike, sežigajo pa različne materiale, ki jih imajo na voljo.

Dobrodelna zdravstvena organizacija Zdravniki za človekove pravice, ki bdi nad prebivalci tega naselja, je v začetku meseca to območje označila za »enega največjih italijanskih getov«.