Cigaretni ogorek, zaradi katerega je četrtek zvečer zagorela sedežna garnitura, naj bi bil usoden za 59-letnega Ljubljančana Bojana S., ki je umrl v požaru v svojem stanovanju na Dergančevi ulici v Štepanjskem naselju.

»Slišala sem pok, kot da je nekaj padlo na tla. Šla sem do njegovega stanovanja, vendar nisem mogla vstopiti. Čeprav je imel navadno vrata odklenjena, so bila tokrat zaklenjena. Nato je še enkrat počilo,« nam je povedala mati pokojnega, ki v večstanovanjski hiši živi pod sinom. Zavohala je tudi dim in poklicala na pomoč.

Ta je za 59-letnika prišla že prepozno, saj se je do takrat očitno že nadihal dima. Gasilci, ki so ga odnesli iz stanovanja, so 59-letnika predali reševalcem, vendar mu ti niso več mogli pomagati.