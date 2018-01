»Osumljeni je bil novembra 2016 obsojen na zaporno kazen enajstih mesecev s preizkusno dobo dveh let zaradi preprečitve uradnega dejanja ter nasilja v družini,« je razkril vodja celjskih kriminalistov Milan Vogrinec.

To pa pomeni, da je 62-letni Marjan G., ki naj bi se v Klokočovnik preselil iz Koroške pred približno dvema letoma, umor, ki je eno najhujših kaznivih dejanj, storil v času preizkusne dobe. Kriminalisti so ugotovili še, da je 62-letna ženska umrla zaradi hudih poškodb, ki naj bi jih dobila z udarcem s topim predmetom v glavo, ko je najverjetneje spala. Da pa to zagotovo ni bila sekira.

To je tudi vse, kar so v zvezi s tem kaznivim dejanjem še razkrili na celjski policiji. Potrdili so, da se je osumljeni, kot smo že pisali, po umoru z osebnim vozilom odpeljal v Poljčane, kjer se je v bližini železniške postaje postavil pred vlak, ki je vozil v smeri proti Mariboru. Tudi danes naj bi se za njegovo življenje zdravniki še vedno borili.