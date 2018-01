»Pametnejši sem od vas, močnejši sem, imam več orožja in več ljudi. V nekaj urah boste vsi postreljeni. Prihajam v Georgijo na sedež CNN, da vas vse pobijem,« je dejal možakar, ki na koncu le ni bil tako pameten, saj so ga varnostniki CNN izsledili in obvestili policijo, ki ga je vrgla v zapor.

Predsednik ZDA Donald Trump televizijo CNN redno obklada z vzdevkom lažne novice in je to storil tudi danes, ko je prišla na dan novica o aretaciji. V jutranji seriji tvitov je bil tudi napad, ki je obenem pohvala, na dopisnika Bele hiše Jima Acosto. »Celo nori Jim Acosta z lažnih novic CNN se strinja...Trump je spet zmagal. Demokrati so stisnili rep med noge. Tvegali so in so izgubili. Hvala za poštenost Jim,« je med drugim sporočil Trump ob razglasitvi zmage v sporu okrog financiranja vlade.

Acosta je torej še vedno »nor« ampak, ko poroča o Trumopovih zmagah tudi pošten. Trump ga je sicer pred dnevi pognal ven, ko ga je spraševal okrog izjave o usranih državah, namestnik tiskovne predstavnice Bele hiše Hogan Gidley pa ga je nadrl pred vsemi drugimi novinarji.