Spoštovani Boris Nemec, mislim, da se Slovenci še vedno ne zavedamo, kaj se nam je zgodilo s povojnimi poboji na slovenskih tleh. Vi v prispevku navajate različne podatke o pobitih vojnih zločincih. Ali so to uradni pisni viri, ustno izročilo ali nekaj kar tako. Kot se sedaj ugotavlja, so bili povojni poboji 45 let strogo varovana skrivnost. Kot mi je znano, uradne dokumentacije o pobojih ni. V prispevku ponavljate preprosto vprašanje: v kateri hudi jami na Slovenskem ležijo ostanki več deset tisoč ustaških zločincev, ki so maja 1945 skupaj z družinami bežali pred roko pravice proti Avstriji. Kaže, da jih je »roka pravice« ujela…