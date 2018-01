Bila je članica ljubljanske opere, po drugi svetovni vojni pa je odšla v Beograd in redno nastopala v Bernu, gostovala je v Izraelu, Avstriji, Londonu, Bruslju in drugje. Prepela je skoraj ves repertoar za dramski sopran in nastopala v svetovno znanih opernih delih, so poudarili na odprtju razstave, ki jo je pripravilo Društvo sv. Jakoba v sodelovanju z Domom kulture Kamnik in območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Del razstave sega v leto 1996, ko so v Kamniku pripravili prvo razstavo o umetnici in izdali spominski katalog.