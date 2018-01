V soboto in nedeljo bodo v Planici še devetič pripravili tekmovanje v smučarskih tekih za svetovni pokal. Zaradi bližajočih se olimpijskih iger ima dvodnevna prireditev posebno udaren termin, ki obeta zanimiv dvodnevni tekaški spektakel. Oči domače javnosti bodo uprte predvsem v Anamarijo Lampič in Katjo Višnar. V tujini vlada posebno zanimanje zaradi vrnitve Pettra Northuga v norveško reprezentanco. Zvezdnik zadnje dobe bo imel prvo in zadnjo priložnost, da si izbojuje normo za olimpijske igre. Napoveduje pa se spektakularen troboj z Italijanom Federicom Pellegrinom, zmagovalcem pod Ciprnikom januarja leta 2016, in novodobnim zvezdnikom Johannesom Klaebom, ki je decembra lani zmagoval v nizu.

Doslej je bilo v Sloveniji 20 posameznih tekem svetovnega pokala. Od 15. januarja 1986 se je zvrstilo petnajst posamičnih in pet štafetnih tekem. Sprva, ko so bile tekme v Bohinjski Bistrici ali na rezervnih prizoriščih na Pokljuki oziroma na Voglu, so bile ločene za tekače in tekačice. Na Rogli v letih 2009 in 2011 je bil program že dvodnevni s štirimi preizkušnjami. Zmagovali so le največji zvezdniki Gunde Svan, Torgny Mogren, Vladimir Smirnov, Marit Bjoergen, Dario Cologna, Northug…

Obeta se rekordno število domačih tekmovalcev na startni listi. Nastopili bodo vsi z izpolnjeno normo pod 120 točk FIS, slovenska kvota je 13 tekačev in 15 tekačic. Dokaz o napredku in širjenju baze. Sprint je paradna disciplina slovenskega teka. V klasiki pa se največ pričakuje od Anamarije Lampič in Katje Višnar. Manj pa od ostalih z Vesno Fabjan, ki bila pred dvema letoma sedma, a v drsalnem slogu. Sobotni spored s kvalifikacijami se začne ob 10.30, najatraktivnejši izločilni teki pa ob 13. uri. Nedeljski ženski tek na 10 kilometrov s posamičnim startom se bo začel ob 9.30, moška tekma na 15 kilometrov pa ob 12.30.