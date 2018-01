Na sojenju 33-letnemu Davidu Rovanu, ki je maja lani doma v Logatcu z nožem napadel babico, mamo in strica, potem pa še grozil policistom, so danes zaslišali dr. Vanjo F. Rejca, že drugega psihiatra, zadolženega za ta primer. Povedal je, da je bil Rovan v kritičnih trenutkih bistveno zmanjšano prišteven. Kar gre v prid tožilstvu, ki je podvomilo v izvedensko mnenje psihiatrinje dr. Marge Kocmur – ta ga je ocenila kot neprištevnega. Zaradi njenega mnenja tožilstvo ni spisalo obtožnice, pač pa predlagalo le varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja. Kar pa se zna zdaj spremeniti.

Resne grožnje

Rovan se je zagovarjal, da ga je 27. maja babica poslala v trgovino po jajca, a je srečal prijatelja. Druščina je najprej pila pivo, potem stock in se nato spet vrnila k pivu. Rovan trdi, da je bil tako pijan, da ni mogel več na kolo in se je domov vrnil peš. Kot je dejal, mu potem babica ni hotela dati piva, zato je znorel. Šel je v zgornje nadstropje in vzel pomirjevalo, ostalo pa mu je ušlo iz spomina. Tožilstvo trdi, da je takrat 82-letno babico potisnil v kot in jo z nožem z 18-centimetrskim rezilom porezal po rami. Potem je po rami ranil še mamo, strica pa po rami, nadlakti in prsnem košu. K sreči ga je stric potem prijel za roko in odrinil, da je nož padel po tleh.

Danes babica ni hotela pričati, enako kot na prejšnji obravnavi mama in stric. Je pa na prostor za priče stopil vodja skupine policistov, ki je bila takrat klicana v Logatec. Kot je povedal, sta jih na dvorišču pričakala okrvavljena babica in stric, Rovan pa je sedel za mizo in pil ter kadil. Policistom se je najprej uprl, vpil je, da bo šel v hišo po pištolo in vse pobil, je povedal vodja intervencije. Na vprašanje sodnice Irene Škulj Gradišar, ali se je počutil ogroženega, je policist pokimal. »Takrat, ko nam je grozil s smrtjo. Glede na dogodke v našem poklicu takšne grožnje jemljem zelo resno,« je izjavil. Za Rovana je dejal, da je bil močno razburjen. Imel je zadah po alkoholu, a je razumel, ko so mu ukazali, naj leže na tla, ter jih kasneje ubogal.