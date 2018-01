Hrvati na nam določeni – njim pa (še) ne – meji krepijo policijske sile. V Umagu je naš agent namreč opazil in fotografiral dva za slovenske razmere gromozanska policijska čolna. Vsak je dolg 25 metrov in širok šest. Potegneta do hitrosti 27 vozlov. Enega so morali za obrambo severne morske meje pripeljati celo iz Dubrovnika!

Naš policijski ponos pa sta dva nova gumenjaka, dolga manj kot deset metrov. Res je, da sta dosti hitrejša in okretnejša od teh dveh hrvaških. Morda za ozek Piranski zaliv celo primernejša. Boj bo trd in neizprosen.

N.N.