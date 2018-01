Postopek izvajanja presežnih delavcev v Cimosu ostaja precej skrivnosten. Tako v družbi zaenkrat molčijo o podrobnosti, o točnih številkah in dinamiki odpuščanj pa se niso izjasnili niti na zavodu za zaposlovanje. V koprski območni službi zavoda so danes za STA sicer pojasnili, da so odpovedi delavcem vročali že prejšnji teden, nekateri pa so se v evidenco iskalcev zaposlitve medtem tudi že prijavili.

»Danes smo na sedežu Cimosa delavcem, ki so prejeli odpovedi, posredovali informacije v zvezi s prijavo na zavod, s pravicami do denarnega nadomestila in jih seznanili s potrebami delodajalcev v lokalnem okolju,« so še zapisali na zavodu. Ob tem pričakujejo, da se bodo do konca tedna prijavili v evidenco iskalcev zaposlitve, prihodnji teden pa jih bodo povabili in jim predstavili možnosti zaposlitve.

Podrobnosti dogajanja ni želel komentirati niti predsednik sveta delavcev Trajko Isovski. Za STA je pojasnil le to, da novi lastnik postavlja Cimos na novih temeljih in da so žrtve potrebne. »Upam, da bodo ti temelji čvrsti,« je dodal.

Vročanje odpovedi pogodb o zaposlitvi presežnim delavcem Cimosa je bilo sprva predvideno že v začetku prejšnjega tedna. Glavni razlog za zamik naj bi bila nova naročila. Poleg tega so se precej zmanjšale tudi napovedi o obsegu odpuščanja. Kot je v četrtek za STA navedla direktorica koprske območne enote zavoda za zaposlovanje Nevenka Bandelj, naj bi bilo skupno okoli 30 presežnih delavcev, predvsem iz koprskega obrata, medtem ko proizvodnje v Senožečah vsaj trenutno naj ne bi zaprli.