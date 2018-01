Zdesetkani izbranci slovenskega selektorja Veselina Vujovića - zavoljo zdravstvenih problemov so se nastopu na EP morali odpovedati Jure Dolenec, Matej Gaber, Vid Poteko, David Miklavčič in Niko Medved - so se v zadnjih letih z Makedonijo pomerili že večkrat. Nazadnje na lanskem svetovnem prvenstvu, ko je bila v skupinskem delu boljša z 29:22. Tokrat je bila tekma bistveno bolj izenačena, zmage pa so se veselili Makedonci, ki so se tako maščevali za poraz izpred leta dni.

Za prvi slovenski gol na prvenstvu je iz protinapada dosegel Gašper Marguč, Nik Henigman pa je v sedmi minuti poskrbel, da je Slovenija prvič povedla za dva gola. Čeprav bi Makedonci ob izključitvi Darka Cingesarja in Igorja Žabića v osmi minuti lahko izenačili ali celo povedli, pa številčne prednosti niso znali izkoristiti.

Zasluge za to je imel tudi vratar Matevž Skok, ki je v prvem polčasu ob 45-odstotni uspešnosti zbral devet obramb. V 25. minuti so Slovenci vodili že za tri gole (10:7), a vodstva niso uspeli zadržati. Makedonci so v zaključku prvega polčasa strnili svoje vrste in z razpoloženim Nikolo Mitrevskim v vratih dopustili le še en gol. Prednost se je naglo manjšala, Filip Taleski pa je z golom v zadnji sekundi poskrbel, da sta ekipi na odmor odšli ob izidu 11:11.

V drugi polčas slovenski rokometaši niso vstopili uspešno, saj so prvi zadetek dosegli šele po petih minutah igre. Bistveno bolj razpoloženi so bili tekmeci, ki so dotlej zadeli štirikrat in vodili že s 15:11. A po izključitvi Goce Georgievskega in Filipa Mirkulovska so izbranci slovenskega selektorja Veselina Vujovića prebrodili krizo in se v naslednjih minutah povsem približali. Miha Zarabec je sprva zaostanek znižal le na gol, 15 minut pred koncem pa zadel še za izenačenje (17:17).

Po zaslugi Blagotinška je Slovenija v 51. minuti sicer znova vodila (21:20), vendar jo je Makedonija v 56. minuti ujela in izenačila na 24:24. V živčni in napeti končnici je Slovence pokopala nezbrana in raztrgana igra, zadnji žebelj v njihovo krsto pa je zabil Filip Lazarov.

V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Žiga Mlakar s štirimi goli, po tri so dosegli Blaž Blagotinšek, Blaž Janc, Darko Cingesar in Miha Zarabec.

Slovenija se bo v ponedeljek, 15. januarja, pomerila z Nemčijo, tekma pa se bo pričela ob 18.15.

Nemci suvereni, Hrvati ostali brez prvega zvezdnika Branilci naslova Nemci so suvereno opravili prvi preizkus na evropskem rokometnem prvenstvu na Hrvaškem. V skupini C, v kateri igra tudi Slovenija, so odpihnili oslabljeno Črno Goro s 32:19 (17:9). Slaba novica pa medtem prihaja iz hrvaškega tabora. Gostitelji prvenstva so po petkovi zmagi proti Srbiji (32:22) ostali brez najboljšega igralca Domagoja Duvnjaka, ki si je poškodoval mečno mišico. Poškodba naj bi bila tako huda, da Duvnjaka ne bo več na prvenstvu, čeprav ga je hrvaški selektor Lino Červar zaenkrat črtal samo za prvi del tekmovanja.