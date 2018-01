Sedemindvajsetletna Federica Brignone je osvojila še sedmo zmago v svetovnem pokalu, drugo superveleslalomsko, potem ko je pred dvema letoma slavila v Soldeuu v Andori. Italijanska alpska smučarka je drugič zmagala v tej sezoni. Konec leta v Lienzu je bila najhitrejša na veleslalomu. Veleslalomska svetovna podprvakinja iz leta 2011 (Garmisch-Partenkirchen), takrat je krono za devet stotink sekunde vzela Tina Maze, je prva Italijanka z zmago na tekmah na tem koroškem prizorišču svetovnega pokala.

Doslej sta le dve Italijanki stali na stopničkah v Bad Kleinkirchheimu, ki po šestih letih znova gosti karavano. Isolde Kostner z drugim mestom na superveleslalomu 12. januarja 1997 ter Maria-Rosa Quario 11. januarja 1985 na slalomu. Na moških tekmah sta v Badu v veleslalomu in slalomu slavila Massimiliano Blardone leta 2007, takrat je bil Manfred Mölgg drugi, ter Alberto Tomba leta 1988.

Brez slovenskih tekmovalk

Pred šestimi leti je bila v Badu Mazejeva druga v superveleslalomu, tokrat pa Slovenk sploh ni bilo na startu. V slovenskem taboru so se odločili, da na Koroško ne bodo poslali nobene od tekmovalk. Ilka Štuhec, ki je na hitrih progah navduševala v minuli sezoni, je na prisilnem počitku ter se v tej sezoni posveča rehabilitaciji in okrevanju po operaciji poškodovanega kolena. S tem pa je zazevala velikanska vrzel v slovenski ženski vrsti v obeh hitrih disciplinah. Maruša Ferk ima že več časa težave s kolenom, ki jo ne neha boleti, tako da se je po slalomih v Kranjski Gori in Flachauu odločila za premor, med katerim želi nabrati moči za nastop na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji. Veleslalomski del ekipe, Ana Drev,Tina Robnik in Meta Hrovat, se bo na naslednje preizkušnje pripravljal v San Vigiliu, slalomski del pa bo nastopil na tekmah evropskega pokala.

Preizkušnji na Koroškem je izpustila tudi vodilna smučarka v karavani Američanka Mikaela Shiffrin (1381), potem ko je v letošnji sezoni nanizala deset zmag ter v seštevku sezone vodi z zalogo kar 821 točk pred prvo zasledovalko Švicarko Wendy Holdener (560). V seštevku discipline je na vrhu danes sedma Tina Weirather iz Liechtensteina (276), druga je Gutova (239), tretja Brignonejeva (201).

Weiratherjeva je dobila uvodni superveleslalom sezone v Lake Louisu, Švicarka Jasmine Flury je dobila naslednjega v St. Moritzu, Američanka Lindsey Vonn in Veithova pa sta dobili superveleslaloma v Val d'Iseru. Za edini slovenski superveleslalomski točki je v tej sezoni poskrbela Ferkova z 29. mestom (Lake Louise). Pred olimpijskimi igrami bo na sporedu še ženski superveleslalom v Cortini d'Ampezzo, kjer bo na startu po napovedih tudi Shiffrinova.